Kurban etinin faydaları nelerdir?

Kırmızı etin bol miktarda protein içermesi vücudun protein ihtiyacını giderecektir. Kırmızı etin içeriğindeki aminoasitler, vücudun ihtiyacı olan tüm aminoasitleri içermektedir. Kırmızı et tüketimi vücudun demir ihtiyacı açısından da önemlidir. Kırmızı et, protein içeriği ile hem kas kitlesinin sağlanması hem de gereğinde vücut için enerji kaynağı olarak kullanılabilmesinden dolayı değerli bir besindir. Çinko içerir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kırmızı etin içinde bulunan B12 vitamini sinir sistemi, B6 vitamini bağışıklık sistemi, B3 vitamini sindirim sistemi ve B2 vitamini ise cilt ve göz sağlığı açısından önemlidir. Beyin fonksiyonlarını da kuvvetlendirir.