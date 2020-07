Kurban eti ne kadar süre dinlendirilir? Kurban etini dinlendirmek, etin daha lezzetli olmasını sağlar. Kesilen et direk olarak pişirildiğinde ya da dondurucuya koyulduğunda aynı sertliği korur. Dolayısıyla dinlendirilmelidir. Peki ama et ne kadar dinlendirilmelidir? Et kaç saat ya da kaç gün dinlendirildikten sonra buzluğa, dondurucuya atılır? İşte merak edilen detaylar...