Kurban eti ne kadar süre dinlendirilir?
Kurban eti ne kadar süre dinlendirilir? Kurban etini dinlendirmek, etin daha lezzetli olmasını sağlar. Kesilen et direk olarak pişirildiğinde ya da dondurucuya koyulduğunda aynı sertliği korur. Dolayısıyla dinlendirilmelidir. Peki ama et ne kadar dinlendirilmelidir? Et kaç saat ya da kaç gün dinlendirildikten sonra buzluğa, dondurucuya atılır? İşte merak edilen detaylar...
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).
Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).
Kurban etiyle yapılacak olan kavurmayı, ikinci gün yapmak en ideali olacaktır. İlk gün için ciğer kullanılabilir. Eğer dinlendirmeden etleri keser ve dondurucuya koyarsanız, o sertlik, aylar sonra bile çözüldüğünde ette kalacaktır. Bu nedenle kesinlikle etleri dinlendirip, yumuşamasını sağlayın.
Derin dondurucuda et ne kadar saklanır?
Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir:
- Kuşbaşı et ve biftek buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 6-12 ay taze kalabilir.
- Kıyma, köfte ve sakatat buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 3-4 ay taze kalabilir.
- Pişmiş et ve et yemekleri buzdolabında 3-4 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Et suyu ve et suyuna yapılan çorbalar buzdolabında 1-2 gün saklanabilirken derin dondurucuda 2-3 ay taze kalabilir.
- Sosis ve salam gibi şarküteri ürünleri paketleri açıldıktan sonra buzdolabında en fazla 4-5 gün, füme etler 1 hafta saklanabilirken derin dondurucuda bu süre salamlar için 1-2 ay, füme etlerde 9-12 aydır.