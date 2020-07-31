Kurban eti ne kadar süre dinlendirilir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).

Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Kurban etiyle yapılacak olan kavurmayı, ikinci gün yapmak en ideali olacaktır. İlk gün için ciğer kullanılabilir. Eğer dinlendirmeden etleri keser ve dondurucuya koyarsanız, o sertlik, aylar sonra bile çözüldüğünde ette kalacaktır. Bu nedenle kesinlikle etleri dinlendirip, yumuşamasını sağlayın.

Derin dondurucuda et ne kadar saklanır?

Kırmızı et çeşitlerinin buzdolabı yerine derin dondurucuda saklamasıyla oluşacak gün farkı aşağıdaki örneklerde görülebilir: