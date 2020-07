Kurban eti ne kadar beklemeli? Kurban etini bekletmek, daha lezzetli bir yemek yemenize olanak sağlar. Kurban eti kesildikten sonra yapılan ilk hata, kesildikten hemen sonra buzdolabına yerleştirmektir. Bu et, eridiğinde de aynı sertliği koruyacağı için yeterince verimli bir et olmayacaktır. Peki ama et ne kadar bekletilmeli? Ne kadar süre muhafaza edilmelidir? Et ne kadar sürede bozulur? Taze et yenir mi? Et ne kadar dinlenmeli?