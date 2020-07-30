Kurban eti ne kadar beklemeli?
Kurban eti ne kadar beklemeli? Kurban etini bekletmek, daha lezzetli bir yemek yemenize olanak sağlar. Kurban eti kesildikten sonra yapılan ilk hata, kesildikten hemen sonra buzdolabına yerleştirmektir. Bu et, eridiğinde de aynı sertliği koruyacağı için yeterince verimli bir et olmayacaktır. Peki ama et ne kadar bekletilmeli? Ne kadar süre muhafaza edilmelidir? Et ne kadar sürede bozulur? Taze et yenir mi? Et ne kadar dinlenmeli?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).
Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).