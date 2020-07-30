  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Kurban eti ne kadar beklemeli?

Kurban eti ne kadar beklemeli? Kurban etini bekletmek, daha lezzetli bir yemek yemenize olanak sağlar. Kurban eti kesildikten sonra yapılan ilk hata, kesildikten hemen sonra buzdolabına yerleştirmektir. Bu et, eridiğinde de aynı sertliği koruyacağı için yeterince verimli bir et olmayacaktır. Peki ama et ne kadar bekletilmeli? Ne kadar süre muhafaza edilmelidir? Et ne kadar sürede bozulur? Taze et yenir mi? Et ne kadar dinlenmeli?

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:49:00 -
Kurban eti ne kadar beklemeli?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).

Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Adak kurbanın etinden kimler yemez?
Adak kurbanın etinden kimler yemez?

İSLAM

Adak kurbanın etinden kimler yemez?

Kuyruk yağı nasıl yenir?
Kuyruk yağı nasıl yenir?

Kadın - Aile

Kuyruk yağı nasıl yenir?

Bayramda yapılacak tatlı çeşitleri | Pasta, şerbetli, sütlü, hafif ve kolay tatlılar
Bayramda yapılacak tatlı çeşitleri | Pasta, şerbetli, sütlü, hafif ve kolay tatlılar

Kadın - Aile

Bayramda yapılacak tatlı çeşitleri | Pasta, şerbetli, sütlü, hafif ve kolay tatlılar

Ortak kurban eti nasıl dağıtılır?
Ortak kurban eti nasıl dağıtılır?

Kadın - Aile

Ortak kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban eti nasıl kavrulur? Kavurma nasıl pişirilir?
Kurban eti nasıl kavrulur? Kavurma nasıl pişirilir?

Kadın - Aile

Kurban eti nasıl kavrulur? Kavurma nasıl pişirilir?

Kurban eti ne zaman kıyma yapılır?
Kurban eti ne zaman kıyma yapılır?

Kadın - Aile

Kurban eti ne zaman kıyma yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı