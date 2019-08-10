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Kurban eti nasıl muhafaza edilmelidir?

Kurban etlerinin pay edildikten sonra doğru bir şekilde saklanmasının detayları haberimizde.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:33
Kurban eti nasıl muhafaza edilmelidir?

Etlerin doğru şekilde muhafaza edilmesi hem etin besin değerlerini korur hem de uzun süre kullanılmasının önünü açar. Kurban kesildikten sonra, etin gövde sıcaklığının düşürülmesi için en az 24 saat süre geçmesi gerekmektedir. Kurban etinin uygun şekilde soğutulduktan sonra parçalamaya girilmesi etin kalitesi ve insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Eti çeyrekleme usulüyle soğutmaya alınması en doğru yöntemdir. Günlük kullanım için bozdolabı yeterli olurken, uzun süreli kullanımlar içi -18 derecede dondurularak muhafaza edilmelidir. Gövde sıcaklığı düşürülmeden paketlenen ya da poşetlenen etlerde kokuşma olacaktır.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:33
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