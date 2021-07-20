Kurban bayramıyla birlikte pek çok kişi kırmızı etin pişirilme yöntemlerinden, saklanmasına kadar pek çok konuyu araştırmaya başladı. Peki, kırmızı et kesilir kesilmez pişer mi? Kurban eti kesildikten hemen sonra pişer mi?

Kurban eti hemen pişirilir mi? Kurban eti dinlendirilmezse ne olur?

Uzmanlar kurban etinin dinlendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguluyor. Etin buzdolabında en az 5-6 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. Hatta hazımsızlık sorunu yaşanmaması için etin en az 2 gün sonra pişirilmesi de beslenme uzmanlarında öneriliyor.

Taze kesilmiş ve dinlendirilmemiş et hazımsızlık sorunları yaşatabilir. Ayrıca hiç dinlendirilmemiş etin pişmesi de güçtür. Bu sebeple eti birkaç saat dinlendirmek ve bayramda aşırı et tüketiminden kaçınmak son derece önemli.