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Kurban Bayramı’nın gelmesiyle vatandaşlar bıçakçı esnafının yolunu tuttu

Denizli’de yarın icra edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafından büyük yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yeni bıçak alımı ile birlikte bıçak bileme işleri içinde sabah saatlerinden itibaren bıçakçı esnafının yolunu tuttu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle vatandaşlar bıçakçı esnafının yolunu tuttu

Denizli’de yarın icra edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafından büyük yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yeni bıçak alımı ile birlikte bıçak bileme işleri içinde sabah saatlerinden itibaren bıçakçı esnafının yolunu tuttu.


Denizli’de 35 yıldır bıçakçı esnafı olarak çalışan Mustafa Yurttürk, Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte imalatını bitirdiği bıçakları satarken bir yandan da vatandaşların bıçak bileme işlemlerini yapıyor. Yurttürk yaklaşık 800 yıllık tarihi geçmişi olan ‘Yatağan Bıçağı’ da imal ediyor. Kurban Bayramı’nın gelmesi ile birlikte bıçak satışlarının arttığını belirten Yurttürk 11 aylık imalatın ardından yaklaşık bir aydır ise bıçak bilediklerini ifade etti.


Atalarından kalan mirasla bıçakçılık mesleğini devam ettirdiğini vurgulayan bıçak ustası Yurttürk, “Yatağan bıçağının yaklaşık 800 yıllık bir tarihi geçmişi var. Atalarımızdan bize miras kaldı. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekten güzel bir meslek. Şimdi biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Kaliteli bıçak yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Satışlarımızda çok fazla artış var. Ben 29 senedir aynı yerde olduğum için her sene artıyor. Bu sene duyan geldi. Ondan dolayı artış var. Toplamda 35 senedir vatandaşlara hizmet veriyoruz” dedi.



11 aylık imalatın ardından satış ve bileme zamanı


Yoğun talepten memnun olduğunu dile getiren Yurttürk, sadece kendi işlerinin değil diğer bıçakçı esnafının da işlerinin de yoğun olduğunu ifade etti. Yurttürk, “Şu sıralar bıçaklar en çok bilenmek için geliyor. Satış için de var tabi ki. Ama bir aydır aşağı yukarı en çok bilenme siparişleri alıyoruz. Biz imalat yapıyoruz, imalat hemen hemen bitti. 11 ay boyunca imalat yaptık. Talepten memnunuz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
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