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İSLAM

Kurban bayramının arefesi hangi güne denk geliyor?

Kurban bayramının arefesi hangi güne denk geliyor? sorusu şimdiden merak ediliyor. Kurban Bayramına az bir zaman kaldı. Dini vecibelerini yerine getirmek, tatil yapmak ve dinlenmek isteyen vatandaşlar Mübarek Kurban Bayramı için gün sayıyor. Temmuz ayında gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi hangi güne geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-07 22:24:00 -
Kurban bayramının arefesi hangi güne denk geliyor?

Kurban bayramının arefesi hangi güne denk geliyor?

Hicri takvimde Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Arefe günü yarım gün tatil yapılacak.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

Kurban kesmek kimlere farz?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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