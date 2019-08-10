Kurban Bayramı’nda ZES’le kesintisiz seyahat

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla, çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Türkiye genelinde kurduğu yeni istasyonlarıyla elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını genişletmeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte ZES’in toplam şarj istasyon sayısı 90’a yaklaşırken elektrikli araç sürücüleri artık; İstanbul, Ankara veya Bursa gibi büyük şehirlerden yola çıkıp kesintisiz bir rotayla Bodrum, Didim, Göcek, Antalya sahillerine sürüş yapabilecek.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar; sıfır emisyonlu, tasarruflu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Zorlu Enerji de geçen yıl kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Ege ve Güney sahillerine giden kesintisiz yolculuk

Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda yeni şarj istasyonlarının açılışlarını da gerçekleştirdi. Bu gelişmeyle ZES; İstanbul, Ankara, Bursa veya Eskişehir gibi büyük şehirlerde yaşayan elektrikli araç sürücülerine, Türkiye’nin Ege ve Güney sahillerine kesintisiz sürüş yapma imkanı tanıdı.

86 adet elektrikli araç şarj istasyonu

Açılan yeni şarj istasyonlarıyla birlikte şirketin Türkiye’de hizmet verdiği elektrikli şarj noktası 57’ye şarj istasyonu sayısı 86, soket sayısı ise 130’a çıktı. ZES yüksek hızlı şarj istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Elektrikli araçlar hakkında en çok merak edilenler

Elektrikli araçlar konusunda farkındalığı artırmak adına Youtube’da içerik üreticisi Emir Tunçyürek ile iş birliğine giden ZES, ‘Elekrikli Araçlar Hakkında 10 Soru 10 Cevap’ projesiyle elektrikli araçlar hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı. Google aramalarında elektrikli araçlarla ilgili en çok aranan sorulara göre hazırlanan özel video serisi, ZES’in YouTube kanalında yayınlanıyor.

ZES’in yeni şarj istasyonları şu lokasyonlarda bulunuyor;

Oksijen O14 İzmir Yönü

Oksijen O14 İstanbul Yönü

Oksijen O37 İstanbul Yönü

Oksijen O68 İzmir Yönü

Bursa Ibis Hotel

Adalya Dinlenme Tesisleri

NG Afyon Otel

Bolu Abant Palace Otel

Ramada Plaza İzmit

NG Sapanca

Zorluteks Lüleburgaz

Yalova Atakent Hastanesi

Novotel Karaköy

Oksijen O86 İzmir Yönü

Emporium Denizli

Petra Roasting

Radisson Çeşme

Ceshme Plus

Novotel Zeytinburnu

Metrocity AVM

Tuzla Ibis Hotel

Titanic Business Golden Horn