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Gündem Kurban Bayramında yasaklar olacak mı? Kurban Bayramında ziyaretler yasaklanacak mı?
Gündem

Kurban Bayramında yasaklar olacak mı? Kurban Bayramında ziyaretler yasaklanacak mı?

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramında ziyaretler yasaklanacak mı? soruları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle merak ediliyor. Aşılamanın da hızlandı şu günlerde 1 Temmuz’dan itibaren tüm yasaklar kaldırıldı. Vatandaşlar, korona öncesi normal hayata alışmaya çalışırken, delta varyantının çok sayıda ilde görülmesi sonrası bayramda yasaklar olacak mı? sorularını da sorulmasına neden oldu. Bakan Koca, bayram yasaklarına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 12:44:00 - 2021-07-06 13:03:23
Kurban Bayramında yasaklar olacak mı? Kurban Bayramında ziyaretler yasaklanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayısı haritasını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.

Kurban Bayramında yasaklar olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramında yasak olup olmayacağını da açıkladı. Bakan Koca, bayrama ilişkin ekstra bir tedbirin olmadığını da sözlerine ekledi. Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulamıştı. 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum.” demişti.

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