Kurban Bayramında yaralanmalara karşı dikkat edilmesi gereken öneriler

Kurban Bayramında profesyonel olarak yapılan kesi işlemleri ve sonrasında da etlerin parçalara ayrılması sırasında oluşan el yaralanmaları, bazen basit cilt yaralanmaları bazen de tendon, sinir, kemik, damar, eklem yapılarını içeren kompleks yaralanmalar şeklinde de olabiliyor ve hatta organ kopmaları dahi oluşabiliyor.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr Öğretim Üyesi Deniz Algedik Gürsoy Kurban Bayramı’nda meydana gelebilecek kesi yaralanmalarının ciddiye alınarak müdahale edilmesinin önemini anlattı. Eski geleneksel yöntemlerin enfeksiyona ve tetanoz hastalığına yol açabileceğini söyleyerek itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramında en sık karşılaşılan kazalar bıçak, satır ve benzeri aletlerden oluşan delici kesici alet yaralanmaları geliyor. O halde nasıl müdahale edilmeli ve nelere dikkat edilmelidir ?