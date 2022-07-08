Kurban bayramında ve teşrik tekbirlerinde nelere dikkat etmeliyiz?

YENİ AKİT ANKARA

Dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı büyük bir sevinçle karşılanırken birçok İslam alimi de özellikle teşrik tekbirlerinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Yeni atanan Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar dikkat edilmesi gereken hususları hatırlattı.

Müftü Çınar'ın altını çizdiği hususlar şöyle:

-Bayram namaz Cuma namazı kendisine farz olan herkese vaciptir.

-Hacda olan, dışarıdan gelen hacılara mukim de olsalar bayram namazı vacip değildir.

-Bayram namazının kazası olmaz. Bayram namazına yetişemeyen tek başına kılmaz. sterse dört rekatlı bir nafile namaz kılar.

-Bayram namazı İslam'ın şiarındandır.

-Teşrik tekbirleri getirmek farz namazlarını kılmakla sorumlu olan her mükellefe vaciptir. Kadın-erkek, seferi-mukim, cemaatle namaz kılan-yalnız namaz kılan fark etmez, hepsi okumalıdır.

-Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı başlar bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz vakit namazının peşine okunur.

-Teşrik Tekbiri: Allahu ekber Allahu ekber lailahe illallahu vallahu ekber Allahu ekber velillahil hamd.

-Bu günlerde eğer namaz kazaya kalacak olursa ve yine bu Arefe ve bayramın dört günü içinde kaza edilirse farzın peşine teşrik tekbiri de okunur. Teşrik günlerinin dışında namaz kaza edilirse teşrik tekbirleri alınmaz.