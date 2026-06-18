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Dünya Trump açıkladı! İran'a 300 milyar dolar ödenecek mi?
Dünya

Trump açıkladı! İran'a 300 milyar dolar ödenecek mi?

Yeniakit Publisher
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Trump açıkladı! İran'a 300 milyar dolar ödenecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat sonrası gündeme gelen 300 milyar dolarlık ödeme tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın ardından tartışma konusu olan 300 milyar dolarlık ödeme iddiasını reddetti.

 

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödeme yapması söz konusu değil” dedi ve  bunu bir "yalan haber" olarak nitelendirdi.

 

İran ile ABD arasında varılan mutabakatın detayları nelerdir?

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

 

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

 

Mutabakat metninin 6. maddesi şu şekilde kayda geçmişti:

"ABD, bölgesel ortaklarıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında, kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir. Bu planın uygulanmasına yönelik mekanizma, 60 gün içinde nihai anlaşmanın bir parçası olarak kesinleştirilecektir. İlgili finansal işlemler için gerekli olan tüm lisanslar, muafiyetler ve izinler ABD tarafından verilecektir."

 

Mutabakat metninin açıklanmasının ardından söz konusu paranın nasıl ve kim tarafından ödeneceği tartışması gündeme gelmişti.

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