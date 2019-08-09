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Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:36
Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz

Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, vatandaşların İBB’nin kurban kesim alanlarına rahat ulaşımı için seferler düzenleyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli önlemleri aldı. Ulaşımda ve kurban vecibesinin yerine getirilmesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili İBB ekipleri bayram boyunca 7/24 görev başında olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında 11 Temmuz’da toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermesini karara bağlamıştı. CHP ve AK Parti gruplarının ortak verdiği önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylanmıştı.



Karar kapsamında, 11-14 Ağustos tarihleri arasındaki Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak. Bugünlerde toplu taşımaya ek seferler de konulacak. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.



İETT, kurban kesim alanlarına sefer düzenleyecek


İBB’nin Avrupa ve Anadolu yakasında oluşturduğu kurban satış ve kesim alanlarına rahat ulaşım için, İETT bu noktalarından geçen hatlar oluşturdu. İETT Avrupa Yakasında Kayaşehir-Başakşehir, Yeşilkent-Avcılar, Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kestanelik-Çatalca’dan, Anadolu Yakasında ise Ferhatpaşa-Ataşehir, Paşaköy-Sancaktepe ve Kurnaköy-Pendik kurban kesim alanına seferler düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:36
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