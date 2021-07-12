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Yaşam Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda yasak var mı?
Yaşam

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda yasak var mı?

Bayramda hangi yasaklar var? 20-23 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. Vatandaşlar kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını, kurbanlık kesecek olanların kısıtlamalardan muaf olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bayramda yasak var mı? Kurban bayramında hangi yasaklar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-12 00:33:00 -
Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda yasak var mı?

Son bir buçuk yıldır koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde uygulanan toplam ayı miktarı 58 milyon doza yaklaşıyor. Vatandaşlar, bayram sebebiyle hangi kısıtlamaların döneceğini merak ediyor. Bayramda yasaklar geri mi gelecek?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda yasak var mı?

Koronavirüs sebebiyle hem geçen yıl hem de bu sene ramazan bayramı kısıtlamaların gölgesinde geçti. Kurban bayramı ise 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’a denk geliyor. Vatandaşlar kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok” ifadelerini kullandı.

Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.

Kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Böylece hem bayram tatili süresi hem de kısıtlama olup olmayacağı açıklanmış olacak.

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