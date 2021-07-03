Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun zamandır uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Kurban bayramında ise yasakların geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Bayramda korona yasakları olur mu? Kurban bayramında yasak var mı açıklama

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu? Bayramda kısıtlama olur mu?

20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. Vatandaşlar, kurban bayramında kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, kurban bayramına ilişkin kısıtlamaların öngörülmediğini ifade etti.

İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" dedi.