Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban satışları olacak mı?
Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı ne zaman hangi gün, bayram tatili kaç gün? Soruları Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı birinci günü 31 Temmuz 2020 Cuma günü idrak edilecek. Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olmuştu. Vatandaşlar da sokağa çıkma yasağının Kurban Bayramında da olup olmayacağını merak ediyor.
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ağırlık vermiş durumda. Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Son günlerde yeniden 1500'ün üzerine çıkan vakalar vatandaşları tedirgin etti. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe. Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yok. Ancak kurban bayramında sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması durumunda kurbanlıkların pazarlara inmeden önce kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Ramazan Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." demişti. Ramazan Bayramında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.