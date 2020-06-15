Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban satışları olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ağırlık vermiş durumda. Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Son günlerde yeniden 1500'ün üzerine çıkan vakalar vatandaşları tedirgin etti. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe. Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yok. Ancak kurban bayramında sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması durumunda kurbanlıkların pazarlara inmeden önce kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Ramazan Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili şu bilgileri vermişti: "Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." demişti. Ramazan Bayramında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.