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Kurban Bayramı'nda sofraları bademli baklava süsleyecek

Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da bir işletmeci tarafından üretilen aralarında baklavanın da bulunduğu bademli tatlı çeşitleri, bayram sofralarında hem fiyatı hem de lezzetiyle, cevizli ve Antep fıstıklı tatlılara alternatif olacak - Pastane sahibi Ramazan Günakın:- "Tadına bakan vatandaşlar çok beğeniyor. Oldukça lezzetlidir"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:32
Kurban Bayramı'nda sofraları bademli baklava süsleyecek

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden Adıyaman'da bir işletmeci tarafından üretilen aralarında baklavanın da bulunduğu bademli tatlı çeşitleri hem fiyatı hem de lezzetiyle bayram sofralarında cevizli ve Antep fıstıklı tatlılara alternatif olacak.

Badem diyarı olarak nitelendirilen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir pastane, ilçede üretilen bademe katma değer sağlamak amacıyla yeni bir tat olarak bademli baklava ve tatlı çeşitleri yapıyor.

Kurban Bayram öncesi tatlı siparişlerini yetiştirmek için 45 derece sıcaklıkta aralıksız çalışan ustaların badem kullanarak yaptıkları helva, karnıyarık, mendil şöbiyet ve baklavalar bayramda damakları şenlendirecek.

Pastane sahibi Ramazan Günakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem kullanarak çeşitli tatlılar yaptıklarını ve bunların oldukça beğenildiğini söyledi.

- "Adıyaman ve çevre illerden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz"

Çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılarak bademli tatlılarının tanıtımını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Günakın, şöyle konuştu:

" Bademden helva, karnıyarık ve mendil şöbiyet, baklava gibi tatlılar yapıyoruz. Halkımızın gelip tatlılardan tatmasını bekleriz. Tadına bakan vatandaşlar çok beğeniyor. Oldukça lezzetlidir. Özellikle Adıyaman ve çevre illerden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Günakın, en çok rağbet gören tatlılarının bademli mendil şöbiyet olduğunu dile getirerek, "İncecik açılan hamuru birkaç defa katladıktan sonra etrafına badem yerleştiriyoruz. İçerisine kaymak üzerine de tekrardan badem koyuyoruz. Mendil şekilde katlıyoruz. Daha sonra 25 dakika fırında piştikten sonra tüketime hazır hale getiriyoruz." dedi.

Baklavada Antep fıstığı veya ceviz yerine Adıyaman bademinin kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini, ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumuna "bademli baklava"nın tescili için başvuruda bulunduklarını vurguladı.

Ustalardan Seyit Muhammed Uçar da tatlılarda genellikle fıstık veya ceviz kullanıldığını ancak kendilerinin bademi tercih ettiklerini belirterek, bademin tatlılara ayrı bir lezzet kattığını kaydetti.

Adıyamanlılar ve kenti gezmeyen gelenlerin bademli tatlılara yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Uçar, "Çok çeşitli tatlı çıkartmaya çalışıyoruz. 'Bademden tatlı mı' olur diyen vatandaşlar, tadına baktıktan sonra çok beğeniyor. Fiyat olarak da cevizli ve fıstıklı tatlılara göre çok uygun." dedi.

Adıyaman'da bademli baklavanın kilogramı 45, şöbiyetin ise 40 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:32
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