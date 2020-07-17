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İSLAM

Kurban bayramında kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında yaptığı açıklamalarda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruları cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:43:00 - 2020-07-17 14:59:43
Kurban bayramında kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

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