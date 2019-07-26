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Kurban bayramında kardeşlik köprüsü Kırgızistan’a uzanacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kırgızistan’da kurban kesim ve dağıtım organizasyonuyla ilgili “Kurban bayramında kardeşlik köprüsünü Kırgızistan’a kuralım” çağrısında bulundu.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:00
Kurban bayramında kardeşlik köprüsü Kırgızistan’a uzanacak

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonunu Kırgızistan’da düzenleyecek olan Yerli Düşünce Derneği kurban bereketini ata vatana taşıyor. Organizasyona bağış yapan Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, kampanyanın Yerli Düşünce Derneği’ne mensup Kırgızistanlı öğrencilerin ve Türkiye’de eğitim görmüş Kırgızistan vatandaşı öğrencilerin kurduğu Egemendik Derneği’nin Kırgızistan’da kurban organizasyonu düzenlenmesine yönelik talepleri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

“Allah’ın ayetiyle bizi kardeş yaptığı insanları görmeden tanımadan onlara elimizi uzatıyoruz”

Gerçekleştirilecek organizasyonun önemine değinen Topçu “Kurban, yaratana kulluğumuzu ve takvamızı gösteren vacip bir ibadet olup maddi ve manevi yönü vardır. Yerli Düşünce Derneği, medeniyet coğrafyamızda çok önemli faaliyetler yapmaktadır. Yerli Düşünce’nin medeniyet coğrafyamızda yaptığı bu faaliyetlerle Allahü teâlâ hazretlerinin ayeti ile bizi kardeş yaptığı insanları görmeden, tanımadan onlara elimizi uzatıp kardeşliğimizin gereğini kurban vesilesi ile yapmış oluyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kurban vesilesiyle kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz”

Yerli Düşünce Derneği’nin her yıl bir kurban organizasyonu düzenlemeyi kendi içinde bir gelenek haline getirdiğini belirten Yerli düşünce Derneği Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu“Önceki senelerde organizasyonlarımızı Afrika ülkelerinden Kamerun ve Çad’da gerçekleştirdik. Bu bayram da Kırgızistanlı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. İnşallah, Yerli Düşünce Derneği olarak bu bayram da kardeşlik köprüsünü Kırgızistan’a uzatacak, hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayarak kardeşlerimizin hayır dualarını alacak, bu vesileyle kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz” dedi.

Metin Gündoğdu’dan hayırseverlere çağrı!

Bağış yapmak isteyen yardım severlere de seslenen Gündoğdu, bir kurban bedelinin 875 TL olduğunu belirterek, isteyen yardımseverlerin Yerli Düşünce Derneği’nin sosyal medya hesaplarından veya yerlidusuncedernegi.com internet sitesinde belirtilen banka hesaplarına havale yoluyla kurban bağışı yapabileceklerini söyledi. Bağış yapacak yardım severlerin ad, soyad ve telefon numarası bilgilerini not olarak eklemelerinin yeterli olacağının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:00
  1. Ordu
  2. Yerli Düşünce Derneği
  3. Yalçın Topçu
  4. Metin Gündoğdu

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