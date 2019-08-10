0553 313 94 23

Kurban Bayramı'nda "el yaralanmaları ve organ kopmaları" uyarısı

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Sinan Engin:- "Her bayram çok sayıda hasta, hayvan kesimine bağlı tendon, sinir ve büyük damar yaralanmaları şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Organ kopmalarında zamanın önemi büyüktür. Bu çeşit kaza yaşayanların sağlık ocaklarına, aile hekimliklerine değil en yakın tam donanımlı bir hastaneye başvurması gerekir"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:29
Kurban Bayramı'nda "el yaralanmaları ve organ kopmaları" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Murat Sinan Engin, kurban bayramlarında çok sayıda hastanın, hayvan kesimine bağlı yaralanma şikayetiyle hastanelere başvurduğuna değinerek, bu çeşit kaza yaşayanların en yakın tam donanımlı bir hastaneye başvurması gerektiğini belirtti.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın el yaralanmaları ve organ kopmalarının en sık yaşandığı dönem olduğunu hatırlattı.

Her bayram çok sayıda hastanın, hayvan kesimine bağlı tendon, sinir ve büyük damar yaralanmaları şikayetiyle hastanelere başvurduğunu kaydeden Engin, bu işlemde profesyonel kesimhaneler ve profesyonel çalışanların tercih edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Engin, yaralanma halinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Kanama durumunda panik olmayın, kanama bölgesine bası uygulayarak en yakın sağlık merkezine gidin. Kurbana ait ip ya da zincir gibi malzemeleri bileğinize, parmağınıza dolamayın, bu dönemde en fazla parmak-el kopmaları hayvanın kaçması ile ele dolanan ip ya da zincirden kaynaklanıyor. Eğer organ kopması yaşanırsa kopan parmağı temiz bir beze sarıp bir plastik eldiven içine koyup ağzını düğümleyin. Bunu da içinde buz yüzen suyun olduğu bir kaba koyarak muhafaza edin. Kopan parmak, buz akü üzerine konulmamalı, direkt buzla temas etmemelidir. Organ kopmalarında zamanın önemi büyüktür. Bu çeşit kaza yaşayanların sağlık ocaklarına, aile hekimliklerine değil en yakın tam donanımlı bir hastaneye başvurması gerekir. Olabildiğince hızlı bu merkezlere ulaşın."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:29
  1. el yaralanması
  2. Kurban Bayramı
  3. organ kopması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lastiği patlayan araç tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı
    1. Lastiği patlayan araç tarlaya..
    2. Jandarmadan 'drone' ile trafik denetimi
    3. Erzurum Valisi Okay Memiş trafik..
    4. Mersin, Bocce Volo Dünya Kupalarına ev..
    5. Yavuzeli’nde trafik denetlemesi
    6. Merhum başbakan Necmettin Erbakan..
    7. 'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya..
    8. 'Türkiye şehir hastaneciliğiyle sağlık..
    9. Antalya’da çöl sıcakları tatilcileri..
    10. DATÜB Genel Başkanı Kassanov’dan..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vakfe..
    12. Yaban domuzunu traktörle sürükleyen 4..
    13. Şanlıurfa’da kurbanlık boğa zor anlar..
    14. Baydilli personelle bayramlaştı
    15. Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
    16. Vali Öksüz, Karakurt’ta köylülerle bir..
    17. Patlamamış tank mühimmatı bulundu!
    18. Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan..
    19. Şehitliklere bayram ziyareti
    20. Mansur Yavaş: “Mübarek Kurban..
    21. Moğolistan'da Türk kağanlığına ait..
    22. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de..
    23. AK Parti’de bayramlaşma töreni..
    24. Şanlıurfa'da vali ve emniyet müdürü,..
    25. Konya’da kurban pazarının en büyüğü 2..
    26. Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı:..
    27. Düzce’deki hayvan sayısı 77 bin 731
    28. (Özel) Kapalı kasada taşınarak havasız..
    29. Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
    30. Kurban Bayramı'nda "el yaralanmaları..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz