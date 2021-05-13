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"Kurban bayramında da kısıtlama olacak mı?" Merak edilen açıklama geldi

Tüm Türkiye "Ramazan bayramında olduğu gibi Kurban bayramında da kısıtlama olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 14:52:00 -
"Kurban bayramında da kısıtlama olacak mı?" Merak edilen açıklama geldi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüste 'tam kapanma' ile birlikte vaka sayılarındaki düşüşün, hastanelere de yansıdığını söyledi.

Yüzde 40 oranında düşüş

Prof. Dr. Oğuztürk, Ankara Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Covid-19 hastası sayısında iki hafta öncesine göre yüzde 40 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki vaka sayılarımız acile başvuru anlamında da azalmış durumda. İki hafta önceye göre yüzde 40 oranında Covid-19 nedeniyle gelen hasta sayısında bir azalma durumu söz konusu. Şu an itibarıyla mutluyuz. Ankara Şehir Hastanesi, Covid-19 ile mücadelede ülkemizin merkez üssü durumunda Türkiye'nin en büyük hastanesi.

Acil tıp kliniği anlamında da dünyanın ev büyük acil tıp kliniği. Buraya gelen hastalar sadece Ankara bölgesinden değil Türkiye'nin birçok yerinden. Buna rağmen bizim vaka sayılarımızın azalmış olması kapanma tedbirlerinin ciddi anlamda pozitif bir etki gösterdiğinin sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Ankara Şehir Hastanesinde vaka sayısının artması veya azalması ülkedeki vaka sayısının artması veya azalmasıyla direkt bağlantılı" diye konuştu.

'Kurban Bayramında kısıtlama ihtimali çok düşük'

Prof. Dr. Oğuztürk, bayramdaki kapanmanın vaka sayılarına etkisinin olumlu seyirde devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Bayramdaki yasakların vaka sayılarına etkisi olacak. Ülke insanımız da belirli bilgi seviyesine sahip oldu. Uyarıların bir şekilde herkes tarafından bilindiği kanaatindeyiz. Çekirdek aile tarzı yaşam biçimini yine aktive etmemiz gerekiyor. Bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu bayramda da vaka sayılarının azalmasına engel teşkil edebilecek aktivitelerden uzak durulması gerekiyor.

 Lütfen insanlarımız telefonla görüşsünler, büyüklerine olan sevgi gösterilerini, bayram kutlamalarını telefon aracılığıyla oluştursunlar. Yakın temas şeklindeki bayramlaşmalarını son kez yapmasınlar. Sonraki bayramlarda daha rahat kutlayabilmek için bu bayramda bu fedakarlığı gösterebilmeleri gerekiyor.

İnanın ki sağlık çalışanlarından güvenlik güçlerine kadar kurallara uyanlar fedakarlık yapıyor. Bu fedakarlık sonucunda bu rakamlar düşme eğilimine girdi. Ama küçük bir tedbirsizlik ve kurallara uymama durumunda istikrarsızlıklar, vaka sayılarını tekrar ortaya çıkaracağından, bu kadar emeği boşa çıkarmama adına bu bayramda da ülke insanlarımızın kurallara uyma konusunda özen göstermesi hayati önem arz etmekte.

Rakamları düşürebilirsek ve bu süreçte yaz dönemine böyle rakamlarla girersek, aşılama uygulamalarının da gelecek aşı takviyeleriyle daha üst düzeye çıkmasıyla birlikte Kurban Bayramında ben kısıtlama olma ihtimalini çok düşük görüyorum."

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Yorumlar

Adile

Küreselciler, insanları istedikleri kıvama daha getiremediler demek.
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