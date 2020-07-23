Kurban Bayramı’nda bu tedbirlere dikkat

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kovid-19 sürecinde kurban kesiminde dikkat edilecek noktalar ve hijyen kuralları’ programında vatandaşlarla buluşan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ufuk Tansel Șireli, vatandaşlara kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Önce hayvanların belgeleri kontrol edilmeli

Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, “Kurban kesim işlemini kendiniz yapacaksanız sosyal mesafe kurallarına mutlaka uymak gerek. Özellikle maske mutlaka takılmalı. Pazarlıklar el sıkışmadan yapılmalı. Hayvanlar iyice kontrol edilerek sağlıklı olanlar seçilmeli. Hayvana dair bir şüphe varsa alanlarda bulunan veteriner hekimlerden yardım alınmalıdır. Kesim esnasında da bu yardım alınabilir. Şehir dışından gelen hayvanların nakil raporlarına ve sağlık raporları incelenmelidir. Hayvanın kulak küpesine dikkat edilmeli. Kesim esnasında iç organlarında tüberküloz ve sarılık gibi hastalıklar kontrol edilmelidir. Kıyma çekim esnasında hijyen kurallarına uygun kasaplar tercih edilmelidir” uyarılarını yaptı.

Dinimizde en fazla 7 hisse uygun görülmüştür

Kurban etinin yıkanmaması gerektiğini vurgulayan Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, “Et asla yıkanmaz. Eti yıkadığınız zaman etin bütün kirini etrafa yayarsınız. Kıyma çeken yerler de eğer hijyen kurallarına uygun değilse başkasının etindeki kirliliği sizin etinize bulaştırır. Bir hayvan kurban ettik diyelim. Hayvanın başı, derisi, ayakları ayıklandığı zaman şüpheli bir durumu ya da bir hastalığı olduğu anlașılmıșsa asla çöpe atılmamalıdır. Toprakta olabildiğince derine gömülmelidir. Saklarken yassı değil de yuvarlak şekilde dolaba konulmalıdır. Bu şekilde konulursa donması kolay olur. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi herkes kurban kestirmeye talip. ‘Hisse başı şu kadar paraya size kurban eti veririm’ diyen kurumlar var. Bu yanlış bir uygulamadır. Bir hayvan 7 hisseden fazla hisseye bölünüyor. Dinimizde en fazla 7 hisse uygun görülmüştür” bilgilerini paylaştı.

Bu yıl Kurban Bayramında 2 milyon hayvan kesilmesinin beklendiğini vurgulayan Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Prof. Dr. Ufuk Tansel Șireli de, şunları söyledi: “Sağlıklı olmayan hayvansal gıdalar insan sağlığına doğrudan etki eder. Gıda ile 200'den fazla hastalık bulaşabilir. Bu yüzden asgari hijyen şartlarına sahip yerlerde kesim yapılmalıdır. Satış yerleri temiz olmalıdır. Zemin günlük temizlenmelidir. Kurbanlar nakil edilirken eziyet edilmemelidir. Veteriner hekim kontrolü yapılmalıdır. Hayvanı almadan önce bir yürütmek vücuduna bakmak şarttır. Yatan hayvan yattığı yerden kaldırılıp kontrol edilmelidir. Hayvan kesim esnasında kesinlikle temiz olmalıdır. Çocuklar kesim alanlarına getirilmemelidir. Etler poşete konulmamalıdır.”