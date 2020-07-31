Kurban Bayramı'nda 'Bu kadar olmaz' dedirten paylaşım

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Ekranlarda, gazete sayfalarında, internet sitelerinde etin nasıl yenmesi gerektiğini anlatan haber ve yazılar var. Ancak sosyal medyada yayılan bir videoda, eti pişirmeden çiğ çiğ yiyen kadın gözüküyor.

Kadının koca bir et parçasını ısıra ısıra yemesi 'Bu kadar olmaz' dedirtti.

Kurban Bayramı'nı bile ahlaksızca istismar eden görüntülere bazı duyarlı vatandaşlar tepki gösterdi.