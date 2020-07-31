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Gündem

Kurban Bayramı'nda 'Bu kadar olmaz' dedirten paylaşım

Sosyal medyada ünlü olmak ve dikkat çekmek adına her türlü şekle giren kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İslam alemi için kutsal bir gün olan Kurban Bayramı'nda 'Yok artık' dedirten bir paylaşım geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kadın, eti çiğ çiğ yiyor. Bayramın bile istismar edildiği görüntüler, büyük tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:15:00 -

Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Ekranlarda, gazete sayfalarında, internet sitelerinde etin nasıl yenmesi gerektiğini anlatan haber ve yazılar var. Ancak sosyal medyada yayılan bir videoda, eti pişirmeden çiğ çiğ yiyen kadın gözüküyor.

Kadının koca bir et parçasını ısıra ısıra yemesi 'Bu kadar olmaz' dedirtti.

Kurban Bayramı'nı bile ahlaksızca istismar eden görüntülere bazı duyarlı vatandaşlar tepki gösterdi.

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Yorumlar

Kimisi çiğ sever

İyide bu kadın pişmemiş çiğ çiğ yemeyi seviyor alışkansa kim ne diyebilirim ağız onun zevk onun
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