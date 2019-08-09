0553 313 94 23

Kurban Bayramı’nda beslenmeye dikkat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinden (SUAM) Uzman Diyetisyen Güzin Tümer, “Kurban Bayramı’nda büyüme, gelişme çağındaki çocuklarımız, ileri yaş büyüklerimiz ve özellikle de kalp hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet (şeker hastalığı) gibi rahatsızlıkları olanların beslenme konusunda daha dikkatli ve ölçülü davranması gerekmektedir” dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:22
Kurban Bayramı’nda beslenmeye dikkat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinden (SUAM) Uzman Diyetisyen Güzin Tümer, “Kurban Bayramı’nda büyüme, gelişme çağındaki çocuklarımız, ileri yaş büyüklerimiz ve özellikle de kalp hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet (şeker hastalığı) gibi rahatsızlıkları olanların beslenme konusunda daha dikkatli ve ölçülü davranması gerekmektedir” dedi.


Tümer, Kurban Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Bayramların yemek ölçülerinin abartıldığı dönem olduğunu ifade eden Tümer, “Söz konusu dönemlerde büyüme, gelişme çağındaki çocuklarımız, ileri yaş büyüklerimiz ve özellikle de kalp hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet (şeker hastalığı) gibi rahatsızlıkları olanların beslenme konusunda daha dikkatli ve ölçülü davranması gerekmektedir. Öncelikle etin, kesiminden sonra bir gün dinlendirilerek tüketilmesi daha uygun olacaktır. Kırmızı etin yapısında bulunan doymuş yağların damar içinde birikerek plaklar oluşturduğu, kolesterolü artırdığı, tansiyonun yükselmesine neden olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Kırmızı etler besin değeri olarak yapısında kaliteli protein içerir, demir miktarı ve emilimi yani vücuttaki kullanımı daha yüksek orandadır. Ayrıca B grubu vitaminler ve çeşitli mineraller içermesi nedeniyle de çok kıymetli bir gıdamızdır. Gelişme çağındaki çocuklarımızın, kaslarını ve kas gücünü kaybeden yaşlılarımızın kaliteli protein olarak düzenli tüketmeleri gerekmektedir. Fakat abartmadan, sınırında ve gereksinim kadar alınması sağlığın korunmasında önemlidir” diye konuştu.



“45 dakika hafif tempolu yürüyüşler yiyeceğiniz etlerin faydasını artıracaktır”


Çocukların ve gençlerin günlük 4-5 köfte büyüklüğünde, yaşlıların ise 3-4 köfte büyüklüğünde az yağlı veya yağsız kısmından ızgara, haşlama ve fırında pişirme şekilleriyle tüketmelerinin daha faydalı olduğuna vurgu yapan Tümer, “Etin kendi yapısında bulunan görünmez yağlar mevcuttur. Yağ kısmını sıyırsanız bile yapısında yine bir miktar yağ bulunmaktadır. Bu nedenle eti hazırlarken ekstra yağ katmadan pişirme işlemi yapılmalı, tuz azaltılmalı ve daha hafif baharatlarla lezzet katılmalıdır. Tüm bunların yanı sıra genel olarak tuzu azaltmak (günlük toplam 1 tatlı kaşığını yani 4-5 gramı geçmemeli), et yemeklerinin yanında bol limon eklenmiş salata veya zeytinyağlı sebze yemeklerini tüketmek de önemlidir. Tabii ki yoğurt ve sütte unutulmamalıdır. İki kase günlük yoğurt yeterli olacaktır. Bayram boyunca şekeri azaltmak, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı veya dondurmayı tercih etmek uygundur. İlla baklava yenilecekse günlük 1-2 dilimden fazla olmamalıdır. Günlük egzersizler de unutulmamalı. Günün erken saatlerinde 45 dakika hafif tempolu yürüyüşler yiyeceğiniz etlerin faydasını artıracaktır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır
    1. Şehitkamil’deki camiler bayram..
    2. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
    3. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
    4. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
    5. "Türkiye diplomatik arenada barış,..
    6. Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi..
    7. Liderlerin bayram programı
    8. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
    9. TCMB'den repo ihalesi
    10. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
    11. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
    12. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
    13. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
    14. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
    15. Kurban eti nasıl saklamalı
    16. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
    17. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
    18. Şaphane Kır Düğün Salonu’na ilave tesis
    19. En çok ihracat alüminyumda
    20. Kütahya İl Müdürlerinden Müdür..
    21. Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman:..
    22. (Özel) Bayramlarda köpek otellerinde..
    23. Bayramlar sosyal medyadan kutlanıyor
    24. Milletvekili Erenler ve İl Başkanı..
    25. Mevsimlik tarım işçileri insanca..
    26. Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik..
    27. Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor
    28. Gaziantep’te araçtan 6 kilo 700 gram..
    29. Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı
    30. Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama