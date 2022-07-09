Mübarek kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Kurban bayramı sebebiyle sık sık ‘Kurban kaçıncı güne kadar kesilebilir?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

Kurban bayramın son günü kesilir mi? Kurban bayramın 4.günü kesilir mi?

Kurban bayramı sırasında en çok merak edilen konuların başında ‘Kurban hangi güne kadar kesilebilir?’ sorusu geliyor. Konu hakkında Diyanet İşleri’nin yaptığı açıklama şöyle:

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).