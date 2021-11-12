Kurban Bayramı tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı kaç gün olacak 2022?
Kurban bayramı tatili 9 gün mü? 2022 yılında kurban bayramının hangi günlere denk geldiği, tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, bu sene kurban bayramı tatili kaç gün olur? Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı?
2022 yılına kısa bir süre kaldı. Milyonlar planlarını şimdiden yapabilmek için 2022 yılında kurban bayramının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ne zaman bayram tatili kaç gün?
Kurban Bayramı tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı kaç gün olacak 2022?
Kurban bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor. Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.
Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Bayram tatilinin 8 Temmuz Cuma başlaması bekleniyor. Çalışanların 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapması bekleniyor.
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz Cumartesi
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz Pazar
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz Pazartesi
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz Salı