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Yaşam Kurban Bayramı tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı kaç gün olacak 2022?
Yaşam

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı kaç gün olacak 2022?

Kurban bayramı tatili 9 gün mü? 2022 yılında kurban bayramının hangi günlere denk geldiği, tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, bu sene kurban bayramı tatili kaç gün olur? Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:28:00 -
Kurban Bayramı tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı kaç gün olacak 2022?

2022 yılına kısa bir süre kaldı. Milyonlar planlarını şimdiden yapabilmek için 2022 yılında kurban bayramının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ne zaman bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili kaç gün 2022? Kurban bayramı kaç gün olacak 2022?

Kurban bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor. Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Bayram tatilinin 8 Temmuz Cuma başlaması bekleniyor. Çalışanların 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapması bekleniyor.

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz Cuma

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz Cumartesi

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz Pazar

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz Pazartesi

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz Salı

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