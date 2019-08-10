Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde "Türkiye huzur ve trafik uygulaması"

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için yurt genelinde dün Türkiye Huzur ve Trafik (2019-2) adı altında uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama; kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile deniz limanları, hava limanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonlarının içerisinde,

giriş ve çıkışlarında ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park,bahçe, bulvar, cadde, alışveriş merkezleri (AVM) içleri ve çevreleri başta olmak üzere 6bin 211 noktada, 47 bin 181 personel ve 160 dedektör köpeğin katılımı ile yapıldı.

536 bin 677 şahıs sorgulandı

Türkiye Huzur ve Trafik (2019-2) uygulamasında 536 bin 677 şahıs sorgulandı,1 adam öldürme,1 yağma, 59 yaralama, 25 hırsızlık, 23 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 13 fuhuş, 25 narkotik madde bulundurmak ve satmak, 4 kaçakçılık, 2 FETÖ/PDYterör örgütüne üye olmak, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 916 diğer suçlardan ve 9’u çocuk 17 kayıp şahıs olmak üzere toplam 1.089aranan şahıs yakalandı.

13 bin 369iş yeri denetlendi

Uygulamada; 13 bin 369 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde, 315 iş yerine işlem yapılırken,399 şahsa adli-idari işlem yapıldı. 100 şahıs gözaltına alındı.12 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet kurusıkı tabanca, 51 adet mermi, 4 adet kesici/delici alet, 1.057 gr esrar, 875 gr eroin, 27 gr bonzai, 70 gr metanfetamin, 20 adet ecstasy, 19 adet uyuşturucu hap, 121 adet kenevir bitkisi, 182 litre kaçak içki ve 178 paket kaçak sigara ele geçirildi.

2 bin 100 araç trafiktenmen edildi

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde 301bin 963 adet araç/sürücü kontrol edildi. Bu kontorllerde,161 adet

aranan araç yakalandı. 13 bin 153 adet ihlal yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne işlem yapıldı. 2 bin 100 adet araç trafikten men edilirken,68 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.