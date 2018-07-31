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Kurban Bayramı öncesi çifte müjde

Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları erken ödenecek. İkramiyenin ise 6-10 Ağustos’ta hesaplara yatırılması planlanıyor. Emekliler Kurban Bayramı’nı hem ikramiyesi hem de maaşını cebine koyacak. Ağustos başında biner lira ikramiye ödenecek. Ödemelerin tam tarihi haftaya belli olacak.

31 Temmuz 2018 Salı 10:56
Kurban Bayramı öncesi çifte müjde

SSK ve Bağ-Kur’lulara erken maaş ödemesi planlanıyor. Emekliler, yaklaşan ağustos ayını rahat geçirecek. Bu ay zamlı maaşlarını alan emeklilere, ağustosta da bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödenmesi gündemde. Memur emeklilerine, 1-5 Ağustos'ta maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

Ardından tüm emeklilerin hesabına biner lira bayram ikramiyesi yatırılacak. Ödeme tarihi büyük ihtimalle bu hafta açıklanacak. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arifesi. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İkramiyenin büyük ihtimalle ayın 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği belirtiliyor.

BAYRAM MÜJDESİ

Sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar ağustos maaşını cebine koyacak..

EK ZAM GÜNDEMDE

Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken, ek ödeme zammıyla umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranının maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:56
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  2. ssk
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