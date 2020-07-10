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Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:38:50 -
Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

AĞRI (AA) - Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından önde gelen illerinden Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık hayvan sevkıyatı başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Ağrı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini takarak, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen besiciler ile vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Yoğunluğun her geçen gün giderek arttığı pazarda, kurbanlık hayvan satın alan besiciler ise işlemlerinin ardından, batı illerine kurbanlık hayvan götürüyor.

Hayvan sevkıyatının devam ettiği kentte, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de gerekli denetimlerini sürdürüyor.

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