Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurbanlıklar Nasıl Seçilmeli?

İslam âleminin tüm dünyada idrak edeceği Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kaldı. Zaman yaklaştıkça istenilen özelliklerde ve fiyatta kurbanlık bulmak da haliyle zorlaşıyor. Bu yıl 28 Haziran’da başlayacak ve 1 Temmuz’da son bulacak olan Kurban Bayramı için kurbanlık seçimleri de büyük önem taşıyor. Her bütçeye uyabilecek kurbanlıkları seçerken sadece fiyatına da bakılmaması gerekiyor.

Kurbanlık Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Dini kurallarda da açıkça belirtildiği gibi kurbanlıklar özellikle sağlıklı ve uygun yaştaki hayvanlardan seçilmelidir. Şehirlerde kurulan hayvan pazarlarında bulunan veya eş dost tavsiyesiyle ulaşılan kurbanlıklar, sağlımızı tehlikeye sokabilme ihtimaline karşın kesinlikle veteriner kontrolünden geçmeden alınmamalıdır. Hayvanların kulaklarında kontrollü olduğunu gösteren ve kimlik belgesi yerine geçen kulak küpeleri olsa da kamyonlarla taşınırken sağlıkları bozulabilmektedir. Sağlığı bozulan hayvan insan sağlığını da bozacağından alınacak olan kurbanlıkların veteriner kontrolleri mutlaka yapılmalıdır.

Kurban Kesmek İstiyorsunuz Ama Vaktiniz mi Yok?

Vatandaşların bir kısmı kurban kesmek ve sonrasında ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için vakit bulamadığından veya dağıtacağı kimseleri olmadığından yakınıyor. Günümüzde ise kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için büyük kolaylıklar sağlayan yöntemler bulunuyor. Bunun en önemli örneği ise hayır kurumlarına vekâlet vermek. Vekâlet yöntemiyle kurban kesenler, hem kolayca kurban ibadetini yerine getiriyor, hem de gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmakta zorlanmıyor. Ayrıca kurban seçmek veya kurbanlık hayvanın sağlıklı olup olmadığına dair bir düşüncesi de kalmıyor. Çünkü tüm bu süreçler vekâlet verilen hayır kurumları tarafından ehil kişiler tarafından gerçekleştiriliyor.



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Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay da 2023 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içinde 5950 TL, yurt dışı için 2650 TL olarak belirledi. Kurban vekâletlerinizi, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, Kızılay mobil bağış uygulaması,168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilirsiniz.

Alınan yurt içi kurban vekâletleriyle, başta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için hem anlık dağıtımlar yapılacak hem de Et ve Süt Kurumu iş birliğinde konserve haline getirilen kurban etlerinin sadece bayramda değil yıl boyunca ailelere ulaştırılması sağlanacak.

Kurban İbadeti Türk Kızılay ile Hem Kolay Hem de Güvenli

Hayırseverlerin kolayca ve güvenli olarak kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için uyarlanan “Kızılay Kurban Modeli”, Türk Kızılay tarafından 2006 yılından bu yana yoğun ilgi görüyor ve uygulanıyor. Hayırseverler vacip kurban ibadetinin yanı sıra adak, akika ve şükür kurbanlarının da vekâletlerini Kızılay’a vererek hem gerçek ihtiyaç sahibine ulaşılmasını sağlıyor hem de tüm süreçleri Kızılay’a devrederek büyük kolaylık yaşıyor.

Türk Kızılay’ın yürüttüğü “Kızılay Kurban Modeli” sayesinde kurbanlıklar veteriner hekimler tarafından seçilerek, Et ve Süt Kurumu’nun modern kombinalarında, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesiliyor. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor olacak.