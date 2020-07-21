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İSLAM

Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayram tatili kaç gün olacak?

2020 kurban bayramı hangi gün? Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar “Kurban bayramı ayın kaçında?” , “Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?” , “Kurban bayramının 1. 2ünü hangi güne denk geliyor?” , “Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?” , Kurban bayramı tatil açıklaması” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:24:00 -
Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar bayramını hangi güne denk geldiğini, bayram tatilinin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kurban bayramı ne zaman?

Arefe günü: 30 Temmuz Perşembe

1.Gün: 31 Temmuz Cuma

2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi

3.Gün: 2 Ağustos Pazar

4.Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramının birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk gelecek. Bayrama kısa süre kala milyonlarca kişi tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Dört günlük kurban bayramında tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını yönelik bir açıklama yapılmadı. Ancak bayramın cuma-pazartesi günlerine gelmesi sebebiyle tatilin 4 gün üzerine çıkması beklenmiyor.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. 

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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