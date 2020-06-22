Kurban Bayramı ne zaman hangi gün, Kurban Bayram tatili kaç gün?

Sözlükte “yakınlaşmak, yakın olmak” manasına gelen kurban, dinî bir terim olarak Allah rızası için ibadet maksadıyla belli bir vakitte belli şartları taşıyan bir hayvanı belli bir usül ile boğazlamak demektir. Bu şekilde boğazlanan hayvana da kurban adı verilir. Müminler kurban kesmekle, Yüce Yaratıcının kendisine lütfedip bahşettiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmeye güç yetirmesinin ruh huzurunu yaşamakta, fıtraten insan nefsinde bulunan mal ve dünyalık sevgisinin muhasebesini yapma fırsatı bulmaktadır. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı arefe 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. gün 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. gün 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. gün 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. gün 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayram tatili kaç gün olur?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurba Bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. 16-25 Temmuz tarihleri arasında emekli maaşlarının hesaplara yattığı ve kurban bayramının ilk gününün 31 Temmuz'da olduğu düşünüldüğünde bayram ikramiyelerinin 25-30 Temmuz tarihleri arasında ödenebileceği öngörülüyor.

Vekaleten kurban fiyatı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.