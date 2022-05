Kurban Bayramı ne zaman hangi gün 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı heyecanı başladı. Kurban Bayram tatilinde özellikle memleketlerine ya da tatile gidecek olanlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün olacak? sorularına cevap aranıyor.

2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün?

Kurban Bayramı arefe günü yarım gün tatil olduğundan Kurban Bayramı 2022 8 Temmuz Cuma günü öğlen sonrası başlıyor. Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz Cumartesi idrak edilecek. Uzakmalar yapılmazsa bu sene Kurban Bayramı 4,5 gün olacak.

2022 Kurban Bayram tarihleri

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayramı

Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutladığımız bir bayramdır Kurban Bayramı. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. İki yıl aradan sonra bu sene hac ibadeti yerine getirilecek. Türkiye'den bu sene 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek.