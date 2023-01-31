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İSLAM Kurban bayramı ne zaman bu sene? 2023 kurban bayramı ne zaman hangi ay?
İSLAM

Kurban bayramı ne zaman bu sene? 2023 kurban bayramı ne zaman hangi ay?

Üç ayların gelmesiyle birlikte pek çok kişi kurban bayramının ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, 2023 kurban bayramı hangi aya denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2023-01-31 17:59:00 -
Kurban bayramı ne zaman bu sene? 2023 kurban bayramı ne zaman hangi ay?

Mübarek üç aylar 22 Ocak'ta başladı. Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak. Ramazan bayramı ise 21,22 ve 23 Nisan'da idrak edilecek. Peki, kurban bayramı ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman bu sene? 2023 kurban bayramı ne zaman hangi ay?

Kurban bayramı 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Pazar günü idrak edilecek. 

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

 

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