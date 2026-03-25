Kurban Bayramı ne zaman 2026?

Bayram planlarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar, 2026 Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle tatil süresini netleştirmek isteyenler için Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. İşte, detaylar…

2026 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bayram tatili 27 Mayıs’ta başlayacak ve dört gün sürecek. Bayramın son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)

10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)