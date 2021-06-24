İslam dünyasında huzur ve kardeşliğin sembolü olan iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar Kurban bayramının ne zaman olduğunu merak ediyor.

Kurban bayramı ne zaman?

İslam dünyasında huzur ve kardeşliğin sembolü olan iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Bayrama dair alınacak önlemler henüz açıklanmamasına rağmen vatandaşlar Kurban Bayramı tatili planlarına başladı. Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz gününe denk gelirken, Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 20 Temmuz’da kutlanacak.

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma