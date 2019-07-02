Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Hacı adayları da kutsal topraklara da gidiyor. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için Kurbanlık hayvan fiyatlarını merak ederken, diyanet 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak açıklandı. Yeni milyonlarca emeklinin alacağı bayram ikramiyesi için gözler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merek ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunu da sorulmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerini alacakları tarihi sorguluyor. Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Çünkü Kurban Bayramı 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Dolayısıyla ödemelerin bu tarihten önce yapılması öngörülüyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti. Konuya ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.