0553 313 94 23

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Hacı adayları da kutsal topraklara da gidiyor. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için Kurbanlık hayvan fiyatlarını merak ederken, diyanet 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak açıklandı. Yeni milyonlarca emeklinin alacağı bayram ikramiyesi için gözler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merek ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunu da sorulmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

02 Temmuz 2019 Salı 17:10
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Hacı adayları da kutsal topraklara da gidiyor. Milyonlarca Müslüman kurban ibadetini yerine getirmek için Kurbanlık hayvan fiyatlarını merak ederken, diyanet 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak açıklandı. Yeni milyonlarca emeklinin alacağı bayram ikramiyesi için gözler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevrildi. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih merek ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunu da sorulmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerini alacakları tarihi sorguluyor. Bu yılki Kurban Bayramı ikramiyelerinin ağustos ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Çünkü Kurban Bayramı 11- 14 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Dolayısıyla ödemelerin bu tarihten önce yapılması öngörülüyor. Öte yandan bu yıl verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri de bayramdan 4 gün önce ödenmişti. Konuya ilişkin resmi kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:10
  1. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
  3. bayram ikramiyesi ne kadar
  4. bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor
  5. 2019 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak
  6. emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek
  7. emeklilere bayram ikramiyesi son dakika
  8. emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu
  9. emekli bayram ikramiyesi 2019
  10. bayram ikramiyesi zammı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray’da
    1. Jimmy Durmaz, 3 yıllığına..
    2. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    3. Minik Miraç, 70 ekran tüplü..
    4. Evinden cephane çıkan cinsel istismar..
    5. Sivasspor'un yeni transferi Muammer,..
    6. Hafter'e giden silahlar için..
    7. Cammu Keşmir''de Hinduların Amarnath..
    8. Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un hapis..
    9. Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık..
    10. Okul müdürü cinayetinin toplantıyla..
    11. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    12. Suriyeli provokasyonunu başlatan grup..
    13. Galatasaray, futbolcular Şener..
    14. "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin..
    15. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’ndan..
    16. TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı..
    17. GUSAD’ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu
    18. Suudi Arabistan'da greve giden Türk..
    19. Vali ile belediye başkanları Şanlıurfa..
    20. "Türkiye olarak 40 yıldır PKK..
    21. Opersyonda ele geçirildi! Sultan..
    22. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    23. Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
    24. Senato, Libya'da çıkan Amerikan..
    25. Gaz şişkinliği için hangi bölüme gidilir
    26. Şelaleye düşen gencin cesedi, 46,5..
    27. Antalya’da jandarmadan uyuşturucu..
    28. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    29. Konya'da kaybolan zihinsel engelli..
    30. Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız