Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliler için ikramiye ne kadar?
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliler için ikramiye ne kadar? 12 Milyon emeklinin beklediği ikramiye haberini sizler için derledik. Ramazan bayramında erken yatırılan ikramiyelerin bu dönemde erken değil tam vaktinde yatırılacağı düşünülüyor. Kurban bayramında ikramiye verileceğini açıklayan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları haberimizin detayında! İşte detaylar...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü açıkladı. Tarih belirlenip resmi bir açıklama yapıldığında sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kurban Bayramı içi yatırılacak miktar 1000 TL. Koronavirüs önlemleri döneminde 7-11 Nisan tarihleri arasında verilen bin liralık ikramiyenin bu dönemde erken yatması beklenmiyor.