  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliler için ikramiye ne kadar?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliler için ikramiye ne kadar? 12 Milyon emeklinin beklediği ikramiye haberini sizler için derledik. Ramazan bayramında erken yatırılan ikramiyelerin bu dönemde erken değil tam vaktinde yatırılacağı düşünülüyor. Kurban bayramında ikramiye verileceğini açıklayan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları haberimizin detayında! İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:21:00 -
Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekliler için ikramiye ne kadar?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü açıkladı. Tarih belirlenip resmi bir açıklama yapıldığında sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı içi yatırılacak miktar 1000 TL. Koronavirüs önlemleri döneminde 7-11 Nisan tarihleri arasında verilen bin liralık ikramiyenin bu dönemde erken yatması beklenmiyor.

Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman?

Gündem

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban bayram tatili kaç gün olacak?

Gündem

Kurban bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Gündem

Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı