Kurban Bayramı’na kısa süre kala hem bayram namazı hem de bayram gecesi yapılacak ibadetler merak ediliyor. İslam’da geceler günlerden önce başladığı için Kurban Bayramı gecesi, 26 Mayıs Salı akşam ezanıyla birlikte idrak edilmeye başlanacak. Bu nedenle birçok kişi, “Kurban Bayramı gecesi hangi namaz kılınır, bayram gecesinde nasıl ibadet edilir?” sorularına cevap arıyor.

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı 2026 yılında 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram takvimi şu şekilde olacak:

Kurban Bayramı 1. günü 27 Mayıs Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü 28 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü 29 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı 4. günü 30 Mayıs Cumartesi

İslam’da geceler günlerden önce geldiği için Kurban Bayramı gecesi, 26 Mayıs Salı günü akşam ezanıyla birlikte başlamış olacak.

Kurban Bayramı gecesi hangi namaz kılınır?

Kurban Bayramı gecesi için İslamiyet’te belirli bir farz ya da vacip namaz bulunmamaktadır. Ancak arefeyi bayrama bağlayan geceyi ibadetle geçirmek tavsiye edilir. Bu gece kaza namazı, tesbih namazı gibi nafile namazlarla, Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, zikir ve salavatla ihya edilebilir.

Tasavvufi kaynaklarda ve bazı İslam alimlerinin faziletli ameller tavsiyelerinde, bayram gecesinde kılınması önerilen nafile namazlardan da söz edilmektedir.

Bayram gecesi namazı nasıl kılınır?

Bayram gecesinde kılınması tavsiye edilen nafile namaz 2 rekât olarak kılınır.

Niyet şu şekilde edilir:

“Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya.”

Her rekâtta 15 kere Fatiha Suresi, 15 kere İhlas Suresi, 15 kere Felak Suresi ve 15 kere Nas Suresi okunur.

Namaz tamamlanıp selam verildikten sonra 3 kere Ayete’l-Kürsi okunur ve 15 defa istiğfar edilir. Ardından kişi, dünya ve ahiret hayırları için Allah’a dua edebilir.

Bayram gecesi namazıyla ilgili rivayet

Nebî (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:

“Her kim bayram gecesinde iki rekât kılar da, her rekâtta on beş Fâtiha okursa (peşine istediği sûreyi okuyup), bitirdiği zaman on beş Âyete’l-Kürsî, on beş Felak ve on beş de Nâs Sûresi’ni okursa (peşine de on beş kere istiğfâr ederse), Allâh-u Te‘âlâ o kişinin ismini cennet ashâbı içinde yazar.

Kendisi için gizli günahları da, âşikâr işlediği günahları da bağışlar, okuduğu her âyete mukābil kendisine bir hac, bir umre (sevâbı) yazar ve bu kişi sanki İsmâ‘îl (Aleyhisselâm)ın zürriyetinden (Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in akrabâlarından) yetmiş köle âzâd etmiş gibi olur, bunu kıldığı gece ile o cumâ arasında ölürse şehîd olarak ölür.”

Bayram gecesi hangi ibadetler yapılır?

Kurban Bayramı gecesi yalnızca namazla değil, farklı ibadetlerle de değerlendirilebilir. Bu gece Kur’an-ı Kerim okunabilir, kaza namazı kılınabilir, tesbih namazı eda edilebilir, zikir çekilebilir ve salavat getirilebilir. Ayrıca istiğfar etmek, dua etmek ve bayram gecesini manevi bir hazırlıkla geçirmek de tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır.

Bayram gecesi okunabilecek zikir

Bayram gecesinde okunabilecek zikirlerden biri şu şekildedir:

“La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı ise şöyledir:

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.”

Bayram gecesi salavat getirilir mi?

Bayram gecesinde salavat getirmek de tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır. Resûlullah Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Hadis-i şeriflerde de salavat getiren kişinin sıkıntılarının giderileceği ve günahlarının bağışlanacağı bildirilmiştir.

Ayet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!”

Bayram gecesi nasıl değerlendirilmeli?

Kurban Bayramı gecesi, arefeyi bayrama bağlayan manevi bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler nafile namaz kılabilir, Kur’an okuyabilir, salavat getirebilir, zikir çekebilir ve dua edebilir. Belirli bir farz ya da vacip namaz bulunmasa da bayram gecesini ibadetle ihya etmek tavsiye edilir.