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Kurban Bayramı dolayısıyla "Keşmir"deki kısıtlamalar hafifletilecek

Kurban Bayramı dolayısıyla Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletileceği açıklandı- Pakistan ve Hindistan sınırındaki Kontrol Hattı'ndaki en az 20 bin kişi, iki ülke arasındaki çatışma ihtimali sebebiyle güvenli yerlere göç etti

09 Ağustos 2019 Cuma 12:59
Kurban Bayramı dolayısıyla "Keşmir"deki kısıtlamalar hafifletilecek

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve çeşitli kısıtlamaların, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hafifletileceği bildirildi.

NDTV kanalındaki habere göre, Cammu Keşmir Valisi Satyapal Malik, Kurban Bayramı dolayısıyla kısıtlamaların yumuşatılacağına dair güvence verdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden bu yana çok geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede olası şiddet olaylarını engellemek için son birkaç günde aralarında eski eyalet başbakanlarının ve aktivistlerin de bulunduğu en az 500 kişinin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilmişti.

Binlerce kişinin evlerinden dahi çıkmasına izin verilmeyen, dükkanların, hatta kliniklerin bile kapalı tutulduğu bölgede, internet ve tüm iletişim araçları da hizmet dışı bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün Cammu Keşmir'de durumun kademeli olarak normale döneceğini açıklamıştı.

- 20 bin kişi bölgeyi terk etti

Pakistan ve Hindistan sınırındaki Kontrol Hattı'nda yaşayan binlerce kişi, iki ülke arasında çatışma ihtimali sebebiyle güvenli yerlere göç etti.

Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın top ateşi sebebiyle Neelum Vadisi'nde panik oluşturduğunu ve geçen hafta 20 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini söyledi.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:59
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan
  3. Keşmir
  4. Kurban Bayramı

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