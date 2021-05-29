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Yaşam Kurban bayramı 2021 ne zaman?
Yaşam

Kurban bayramı 2021 ne zaman?

2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. Kurban Bayramı ne zaman 2021 ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-29 23:00:00 -
Kurban bayramı 2021 ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın geride kalması, gözleri bu kez Kurban Bayrmı'na çevirdi. Kurban Bayramı ne zaman 2021 ayın kaçına denk geliyor?

Kurban bayramı 2021 ne zaman?

Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Temmuz başlayıp 23 Temmuz günü sona erecek ve tatil 4 gün sürecek.

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı tatilinin son günü 23 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda yasak olup olmayacağı ise henüz belli değil. Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelir gelmez haberimizde de yer alacaktır.

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