Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı’ya denk gelmekte. Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba günü. Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe. Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma. Peki Kurban Bayramı kaç gün olur? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayram tatili 11 gün mü olacak?

Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayram tatili kaç gün olacağı açıklandı mı? Kurban Bayram tatil süresi henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Kurban Bayram tatili süresine ilişkin bir takım iddialar da yok değil.

Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olacağını iddia etti. İşte Orkun Ün'ün o satırları:

"Bayram tatili 11 gün

Turizm sektörü çok çile çekti.

Öyle ya da böyle geride bırakıyoruz o zor günleri artık.

Güzel haberler sırasıyla gelecek bundan sonra.

İlk haberi ben vereyim;

Kurban Bayramı tatili bu sene 11 gün olacak.

Henüz açıklanmadı ama plan şu şekilde...

15 Temmuz zaten resmi tatil ve perşembe gününe geliyor.

Arada bir tek 16 Temmuz Cuma günü kalıyor. 19 Temmuz Pazartesi zaten arife, 20 Temmuz Salı ise Kurban Bayramı’nın birinci günü.

Herkes aynı anda trafiğe çıkmasın, trafik yoğunluğu azalsın ve kazaların da önüne geçilebilsin diye 15 Temmuz Perşembe’den 26 Temmuz Pazartesi’ye kadar uzunca bir tatil bizi bekliyor."