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Yaşam Kurban bayram tatili kaç gün?
Yaşam

Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Mübarek kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram için plan yapanlar tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Kurban bayramı tatili kaç gün olacak belli mi? Kurban bayramı tatili kaç gün açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:21:00 -
Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramına kısa bir zaman kala plan yapacak olanlar ‘Bayram tatili kaç gün?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili süresi belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu 2021

Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. Bayramın önceki ve sonraki hafta sonuyla birleştirilip 9 gün olarak ilan edilmesi yönünde bir beklenti var. Konu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 5 Temmuz Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatiline ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Turizm sektörü tatilin 9 gün olmasını isterken üretim sektörü temsilcileri uzun kısıtlamaların ardından iş gücü sebebiyle tatilin uzamasını arzu etmiyor.

Bilindiği gibi ramazan bayramında da 9 gün tatil uygulanmıştı. Konu hakkında acıkama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.

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