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Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban bayramı 2019 tatil günleri merak ediliyor. Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü? Ziyaret yapacaklar veya tatil yapacak olanlar bu sene kurban bayramının kaç gün olacağını araştırıyor. Peki Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü? İşte ayrıntılar...

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:32
Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban bayramı 2019 tatil günleri merak ediliyor. Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü? Ziyaret yapacaklar veya tatil yapacak olanlar bu sene kurban bayramının kaç gün olacağını araştırıyor. Peki Kurban bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü? İşte ayrıntılar...

Diyanet, bu yılın takvimini duyururken, 2019 Kurban Bayramı tarihini de resmen açıkladı. Büyük bir merak edilen Kurban Bayramı tatili hakkında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar geldi. Peki, bu yıl bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?

Kurban bayramı tatili 4 gün mü 9 gün mü?

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması hakkında henüz net bir gelişme bulunmuyor. 15 ve 16 Ağustos tarihlerine ilişkin bir tatil bilgisi bulunmazken, bu tarihler tatil ilan edildiği taktirde 9 günlük bir tatil süresi olmuş olacak. Konuya yönelik bir açıklama olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

Berat Albayrak açıklama yapmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Albayrak, "Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum" sözlerini kullandı.

Kurban bayramı 2019 ne zaman?

Bu yıl Kurban Bayramı , 11 Ağustos ile 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacak.

Yarım gün tatil olan bayram arifesi ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:32
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