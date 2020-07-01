  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekliler temmuz ayında hem enflasyon zammı hem de bayram ikramiyesi alarak çifte bayram yapacak. Milyonlarca SGK, Bağkur ve memur emeklisi dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayram ikramiyesinin ne zaman verileceğini merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayram ikramiyesi erken ödenmişti. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek ayın kaçında yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-01 08:04:00 - 2020-07-01 08:05:42
Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Dini bayramlarımızdan mübarek Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram 1 Ağustos Cumartesi, 2 Ağustos Pazar ve 3 Ağustos Pazartesi günleri de devam edecek. Bayramın cuma günü başlayıp salı günü tamamlanacak olması nedeniyle bayram tatilinin 9 güne çıkarılması durumu şimdilik mümkün görünmüyor.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere son iki yıldır emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin liralık ikramiye veriliyor. Kurban Bayramı öncesinde de yine emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek. Henüz ikramiyenin verileceği tarih kesin değil ancak ödemelerin en geç 31 Temmuz öncesine kadar yapılması bekleniyor.

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?
Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?

Ekonomi

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?

 

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı