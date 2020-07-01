Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Dini bayramlarımızdan mübarek Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram 1 Ağustos Cumartesi, 2 Ağustos Pazar ve 3 Ağustos Pazartesi günleri de devam edecek. Bayramın cuma günü başlayıp salı günü tamamlanacak olması nedeniyle bayram tatilinin 9 güne çıkarılması durumu şimdilik mümkün görünmüyor.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere son iki yıldır emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin liralık ikramiye veriliyor. Kurban Bayramı öncesinde de yine emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek. Henüz ikramiyenin verileceği tarih kesin değil ancak ödemelerin en geç 31 Temmuz öncesine kadar yapılması bekleniyor.