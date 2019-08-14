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Kurban bağışları 15 ülkede binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı

Kurban bağışları 3 kıtada 15 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:56
Kurban bağışları 15 ülkede binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı

Kurban bağışları 3 kıtada 15 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.


İyilik Derneği bağışçılarının kurbanları, ‘İyilik İçin Varız’ sloganıyla 3 kıtada 15 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre; 3 bin 70 kurban hissesini yaklaşık 125 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.


Aralarında Türkiye de olmak üzere Afrika’dan Asya’ya 15 farklı ülkede derneğin önderliğinde kurban kesimleri yapılarak bölgelerde ki partner kuruluşların da desteğiyle belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştirildi. Kurban kesimi yapılırken kurban vekâleti veren bağışçının adı okunup kurban kesilirken video kaydı alındı, alınan görüntüler tek tek bağışçılara ulaştırıldı.


Dernek, yapılan açıklamada bu yılki kurban organizasyonunun Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone, Suriye, Gazze, Lübnan, Yemen, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye’de gerçekleştiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:56
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