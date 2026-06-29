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Yaşam Kurbağanın kurtulduğu anlar kamerada! Su yılanı avını ağzından kaçırdı
Yaşam

Kurbağanın kurtulduğu anlar kamerada! Su yılanı avını ağzından kaçırdı

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Edirne Keşan'da damalı su yılanının sulama havuzunda yakaladığı büyük kurbağayı yemeye çalışırken ağzından kaçırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edirne’de sulama havuzunda yaşanan sıra dışı avlanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yaşayan Ufuk Çakır (34), evinin bahçesindeki sulama havuzunda damalı su yılanının, büyükçe bir kurbağayı yakalayıp yemeye çalıştığını fark etti. Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Su yılanı yakaladığı kurbağayı yemeye çalışırken ağzından kaçırdı. Kurbağa suda gözden kaybolurken, su yılanı ise bir süre daha çevrede yüzdü, daha sonra uzaklaştı.

 

O anları cep telefonuyla görüntüleyen Ufuk Çakır, hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, oldukça şaşırdığını söyledi.

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