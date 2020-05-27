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Yaşam

Kurbağa mı, leopar mı? Bakın savaşı kim kazandı

Bir kurbağa ile leopar arasındaki "savaş" beklenmedik bir biçimde sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:19:00 -

Indian Forest Service yetkilisi Susanta Nanda tarafından paylaşılan kısa videoda bir leopar, türü kesin olarak bilinmeyen bir kurbağaya doğru yaklaşıyor. Leoparın kurbağaya yaklaşırken "gergin" olduğu söyleniyor. Bir Twitter kullanıcısına göre bunun nedeni, kurbağanın "zehirli cilt salgıları üretmesi". Ancak bir başka kullanıcı, bu tür kurbağaların Güney Amerika'da bulunduğunu, burada leoparlara rastlanmadığını söylüyor.

Videoda leoparın kurbağaya birkaç kez pençesini uzattığı, ancak zarar vermediği, kurbağanın ise leopara doğru sıçradığı gözleniyor.

Nedeni ne olursa olsun, doğada iki canlının birbiriyle karşılaşmasını izlemek güzel.

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Yorumlar

Samet

Arkadaş biz niye giremiyoruz videoyu ? Siz izleyip biz mi yorumluyoruz ?
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