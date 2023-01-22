"Kur'an'ı yakanları Ebu Cehil gibi bir son bekliyor!"
İsveç'te yüce Kur'an'ı yakan hadsizlere seslenen Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Kur’an’ı yakanları Ebu Cehil gibi bir son bekliyor." dedi.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İsveç'te yüce Kur'an'ın yakılması hadsizliğine sert ifadelerle tepki gösterdi.
"Adaleti, hakkaniyeti, yetimin malına uzanan eli kesmeyi emreden, kadına onurlu hayatın yolunu gösteren Kur’an-ı Kerim’den ancak hırsızlar, zalimler, emperyalistler, kadının bedeni üzerinden para kazan namussuzlar rahatsız olur." diyen Dr. Şenocak, sözlerini şu önemli mesajla tamamladı:
Kur’an’ı yakanları Ebu Cehil gibi bir son bekliyor.