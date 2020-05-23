Kur'an'da adı geçen incirin 4 mucizevi faydası...

İncir, çok güçlü bir lif kaynağı olmasının yanı sıra insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Kuru olarakta tüketilebilen incir antioksidan, lif, mineraller ve vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Uzmanlar incirin yaz aylarında düzenli tüketilmesi durumunda bağırsak hastalıkları riskinin önemli ölçüde azaldığını söylemektedir.

İncir, içerdiği az kalori ve yüksek enerji sayesinde diyet yapmak isteyenlerin mutlaka tüketmeleri gereken meyvedir. Kuran-ı Kerim'de ismi geçen incirin, yaşlanmayı geciktirdiği ve vücudun hücrelerini yenilediği bilinmektedir.

İşte incirin 4 mucizevi faydası...

- İncir doğal antibiyotik olarak bilinmektedir. İçerdiği yüksek potasyum ile birlikte yüksek tansiyonun yaşanma riskini azaltır, kalp sağlığını korur. Ayrıca incir, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

- İncirin cilde de birçok faydası bulunmaktadır. İçerdiği antioksidan ile birlikte ciltte oluşan akne ve sivilcelerin oranını azaltır, cilde daha sağlıklı bir görünüm kazandırır.

- K vitamini bakımından zengin olan incir kemik sağlığına birebir gelmektedir. İncir kemikleri güçlendirir, kas dokularında bulunan kolajen oranını dengeler.

- İncir üst solunum yolu hastalıklarına ve bu hastalıkların sebep olduğu ağrılara birebir gelmektedir.